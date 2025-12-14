Meister Napoli verpasst Sprung an Tabellenspitze

Inter Mailand hat am Sonntag Platz eins in der italienischen Serie A übernommen. Die „Nerazzurri“ feierten gegen Genoa einen 2:1-Auswärtssieg und profitierten von Napolis 0:1 bei Udinese und AC Milans Heim-2:2 gegen Sassuolo. Inter liegt nun mit 33 Punkten vor Milan (32) und Napoli (31.). Yann Bisseck (6.) und Lautaro Martinez (38.) trafen für den neuen Spitzenreiter, Genoas Tor durch Vitinha (68.) war für die Hausherren zu wenig.

Zuvor Titelverteidiger SSC Napoli hat in der italienischen Serie A den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach drei Siegen in Folge unterlag der Meister bei Udinese Calcio 0:1 (0:0) und blieb damit vorerst hinter der nun zweitplatzierten AC Milan.

Jurgen Ekkelenkamp (73.) besiegelte die vierte Saisonniederlage für Napoli, nachdem zuvor zwei Treffer der Gastgeber nach Videobeweis aberkannt worden waren.

Napoli kann Milan-Patzer nicht nutzen

Zuvor hatte Milan nur 2:2 (1:1) gegen Aufsteiger US Sassuolo gespielt. Nach einem Doppelpack von Davide Bartesaghi (34. und 47.) hatten die Mailänder mit 2:1 geführt, doch Armand Laurienté bestrafte die Passivität der Gastgeber mit dem Ausgleich (77.).

Ohne den verletzten DFB-Teamspieler Robin Gosens hat der Tabellenletzte ACF Fiorentina seine Negativserie fortgesetzt. Auch nach dem 1:2 (0:1) im Kellerduell gegen Hellas Verona wartet die Fiorentina weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit sechs Punkten nach 15 Spielen ohne Erfolg ist der Rückstand zum rettenden Ufer auf acht Zähler angewachsen. Die Hoffenheimer Leihgabe Gift Orban (42.) brachte die Gäste in Führung, ein Eigentor von Unai Nunez (69.) bescherte Florenz den Ausgleich. Doch Orban sorgte mit seinem zweiten Treffer (90.+3) in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

(SID) / Bild: Imago