Meister Oklahoma City mit 50. Saisonsieg

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat als erstes Team in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga 50 Saisonsiege eingefahren.

Topstar Shai Gilgeous-Alexander führte den Spitzenreiter am Samstag mit 27 Punkten zu einem 104:97 gegen die Golden State Warriors. Sollte der 27-jährige Kanadier auch am Montag daheim gegen die Denver Nuggets auf 20 oder mehr Zähler kommen, stellt er den NBA-Rekord von Wilt Chamberlain von 126 Partien in Serie mit mindestens dieser Ausbeute ein.

(APA/dpa/Reuters) / Artikelbild: Imago