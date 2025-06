Meister Sturm eröffnet auswärts! Der Spielplan des Grunddurchgangs 2025/26

Meister Sturm Graz eröffnet die neue Bundesligasaison am Freitag, den 1. August, mit einem Auswärtsspiel beim LASK. Das geht aus dem Spielplan für den Grunddurchgang hervor, den die Liga am Freitag offiziell veröffentlichte.

Die Grazer starten damit ihre Mission zum dritten Meistertitel in Folge auch gegen ein neues Gesicht in der ADMIRAL Bundesliga. Beim LASK steht seit diesem Sommer der Portugiese Joao Sacramento an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison gewannen die Grazer beide Ligaduelle mit den Linzern (2:1 in Linz, 4:2 in Graz).

Ried vs. Salzburg – Wiener Klubs am Sonntag

Tags darauf stehen am Samstag drei Partien auf dem Programm: ÖFB-Cupsieger Wolfsberger AC startet mit einem Heimspiel gegen den SCR Altach in die neue Spielzeit. Zudem empfängt die WSG Tirol zeitgleich um 17 Uhr den TSV Hartberg. Abgeschlossen wird der Samstag um 19:30 Uhr mit dem Bundesliga-Comeback von Aufsteiger SV Ried gegen Vizemeister Red Bull Salzburg.

Der Sonntag der 1. Runde gehört beiden Wiener Teams, die unter der Woche noch in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation ran müssen. Der SK Rapid empfängt um 17 Uhr Blau-Weiß Linz, parallel ist die Wiener Austria beim Grazer AK zu Gast.

Die 1. Bundesliga-Runde im Überblick

Erstes Wiener Derby Ende September

Auch die 2. Runde bietet gleich zwei Highlight-Spiele: Am Sonntag empfängt Sturm Graz den SK Rapid, zudem hat die Wiener Austria den WAC zu Gast. Zum ersten Grazer Derby zwischen dem GAK und Sturm kommt es Ende August in Runde 5.

Das erste Wiener Derby geht knapp einen Monat später Ende September in Runde 8 über Bühne, wenn Rapid die Austria in Hütteldorf empfängt. Das „Rückspiel“ steigt somit erst nach der Winterpause Mitte Februar in Wien-Favoriten.

Der komplette Spielplan des Grunddurchgangs

Bild: GEPA