Szenarien: So wird Sturm Graz am Sonntag Meister

Verteidigt Sturm Graz den Meistertitel? Am Sonntag könnte in Runde 31 der ADMIRAL Bundesliga bereits eine Entscheidung fallen. Dazu würde den Grazern im Auswärtsspiel beim SK Rapid unter Umständen schon ein Remis zur Meisterschaft reichen. Die möglichen Szenarien der Meistergruppe im Überblick.

Der SK Sturm geht mit drei Punkten Vorsprung auf den Wolfsberger AC in die vorletzte Runde. Klar ist in jedem Fall: Komplett in der eigenen Hand haben die Grazer den Titelgewinn am kommenden Wochenende noch nicht. Mit einem Auge wird man bei Sturm auch im Blick haben, was im Parallelspiel zwischen dem WAC und Austria Wien passiert.

Sturm braucht WAC-Patzer gegen Austria

Bei einem Sieg gegen Rapid sind die Steirer nur dann Meister, wenn der formstarke WAC nicht gegen die Austria gewinnt.

Sollte es in Wien-Hütteldorf zu einem Remis kommen, müssen die Grazer für den vorzeitigen Titelgewinn auf einen Austria-Sieg im Lavanttal hoffen.

Sturm-Niederlage könnte Titel-Showdown bringen

Im Fall einer Sturm-Niederlage gegen Rapid am kommenden Sonntag käme es eine Woche später am letzten Spieltag zum ultimativen Meister-Showdown in Graz. Dann trifft die Säumel-Elf im direkten Duell auf den Verfolger aus Wolfsberg. Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer hat den direkten Vergleich gegen Sturm in dieser Saison schon vor dem letzten direkten Duell gewonnen und würde bei Punktgleichheit vor den Grazern gereiht werden.

In diesem Szenario könnten sich die Lavanttaler bereits mit einem Punkt in Graz zum Doublesieger krönen – natürlich vorausgesetzt, dass die WAC-Elf gegen die Austria in Runde 31 gewinnt und Sturm zugleich gegen Rapid verliert.

Rapid will Platz 5 fixieren

Auch für Sturm-Gegner Rapid geht es noch um die Absicherung des fünften Platzes, der zur Teilnahme am Europacup-Playoff berechtigt. Endgültig fixieren würden die Grün-Weißen Rang fünf mit einem Sieg gegen die Grazer.

Bei einem Remis dürfte Blau-Weiß Linz zeitgleich nicht gegen Salzburg gewinnen. Bei einer Niederlage gegen Sturm wäre der fünfte Platz für Rapid nur dann abgesichert, wenn auch die Linzer gegen Salzburg verlieren.

Die Meistergruppen-Szenarien zur 31. Runde

Sturm Graz ist Meister…

bei einem Sieg gegen Rapid, wenn der WAC nicht gegen Austria Wien gewinnt

bei einem Remis gegen Rapid, wenn der WAC gegen Austria Wien verliert

Rapid fixiert Platz 5…

bei einem Sieg gegen Sturm

bei einem Remis gegen Sturm, wenn BW Linz nicht gegen Salzburg gewinnt

bei einer Niederlage gegen Sturm, wenn BW Linz gegen Salzburg verliert

Die Tabelle der Meistergruppe nach 30 Runden

Bild: GEPA