Meisterschaft in Gefahr! Bayern patzt auch in Mainz

Bayern München hat nach turbulenten Tagen im Kampf um den „Trostpreis“ Meisterschale erneut böse gepatzt. Beim Wiedersehen von Trainer Thomas Tuchel mit seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 verloren die Münchner trotz Führung mit 1:3 (1:0) und müssen den Sturz von der Tabellenspitze fürchten. Borussia Dortmund kann am Abend (um 18.30 Uhr live auf Sky) gegen Eintracht Frankfurt vorbeiziehen.

Nach dem schmerzhaften Champions-League-Aus gegen Manchester City und dem Wirbel um die Klubführung traf Sadio Mane (29.) zwar zunächst für die Bayern. Ludovic Ajorque (65.) nach einem Patzer von Torhüter Yann Sommer, Leandro Barreiro (73.) und Aaron Martin (79.) bestraften den schwächelnden Serienmeister aber gnadenlos – es droht die erste titellose Saison seit 2012. Die Mainzer blieben dagegen im Kampf um Europa zum zehnten Mal nacheinander ungeschlagen.

Köln schießt Hoffenheim zurück in den Abstiegskampf: Kainz trifft per Elfmeter

Ausgerechnet gegen ihren bisherigen Lieblingsgegner hat die TSG Hoffenheim die Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Die Kraichgauer verloren am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:3 (0:2) gegen den starken 1. FC Köln und müssen wieder verstärkt um den Klassenerhalt bangen.

ÖFB-Teamspieler Florian Kainz (18.) per Handelfmeter, Davie Selke (39.) und Jan Thielmann (90.+2) trafen für die Kölner, die nach 13 Ligaspielen ohne Sieg erstmals seit April 2015 wieder gegen die Kraichgauer gewinnen konnten. Kasper Dolberg (90.+4) erzielte das Ehrentor für die Gastgeber.

Wimmer mit Treffer: Wolfsburg bezwingt Bochum

Im Schlussspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga droht dem VfL Bochum die Luft auszugehen. Die Westfalen unterlagen dem VfL Wolfsburg mit 1:5 (0:3) und stecken nach vier Spielen in Folge ohne Sieg wieder tief im Abstiegskampf. In der entscheidenden Saisonphase ist Bochum die Heimstärke abhanden gekommen: Nach zwischenzeitlich fünf Siegen in Folge hat der VfL vier der letzten fünf Partien im Ruhrstadion verloren.

Die effizient konternden Wolfsburger dürfen dagegen wieder von Europa träumen. Nach nur einer Niederlage in den letzten acht Spielen ist der sechste Tabellenplatz wieder ganz nahe. Mattias Svanberg (10./56.), Jakub Kaminski (21.), ÖFB-Legionär Patrick Wimmer (33.) und Luca Waldschmidt per Rebound nach verschossenem Foulelfmeter von Jonas Wind (77.) erzielten die Tore für die Niedersachsen, die ihren ersten Auswärtssieg in Bochum seit 2006 feierten.

Hertha verliert auch unter Neu-Coach Dardai

Neuer Trainer, alte Sorgen: Hertha BSC taumelt auch unter Rückkehrer Pal Dardai unaufhaltsam dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Die Berliner verloren am Samstag im ausverkauften Olympiastadion hochverdient mit 2:4 (0:2) gegen Werder Bremen und bleiben am Tabellenende stecken. Die Rettungsmission für Dardai in seiner dritten Amtszeit bei den Herthanern wird bei noch fünf verbleibenden Spielen immer aussichtsloser.

Angreifer Marvin Ducksch (6./27./51.) entschied die Partie in Abwesenheit von Nationalstürmer Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) mit einem furiosen Dreierpack im Alleingang für die Bremer, die bei bestem Frühlingswetter von rund 25.000 Anhängern in die Hauptstadt begleitet wurden und sich mit dem ersten Erfolg seit Ende Februar von den gröbsten Abstiegssorgen frei machten. Mitchell Weiser (61.) erhöhte für Werder, Jessic Ngankam (68.) und Dodi Lukebakio (79., Foulelfmeter) betrieben Ergebniskosmetik für Hertha.

(SID/Red.)

Bild: Imago