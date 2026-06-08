Meistertitel & Aufstieg: Historischer Erfolg für Hinteregger mit Sirnitz

Historischer Vereinserfolg für Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger im österreichischen Fußball-Unterhaus: Als Spielertrainer der SGA Sirnitz holt der Verteidiger den Meistertitel und steigt mit dem Verein erstmals in die Kärntner Liga auf.

Der abschließende 6:0-Erfolg zuhause gegen Arriach sichert Sirnitz den ersten Tabellenplatz der fünftklassigen Unterliga Mitte trotz Punktegleichheit vor Landskron und Feldkirchen. Mit 20 Siegen und insgesamt 62 Punkten fixiert die SGA damit den erstmaligen Aufstieg in die viertklassige Kärntner Liga. Beim klaren Heimsieg erzielte Hinteregger selbst den Führungstreffer.

Hinteregger 2025 bei „Talk & Tore“: „Habe mir selber zu viel Druck gemacht“

Hinteregger beendete im Sommer 2022 überraschend seine Profikarriere und wechselte in den Kärntner Amateurfußball. Diese Zeit unterbrach der einstige Europa-League-Sieger kurzzeitig im Frühjahr 2025 für einen Wechsel in die ADMIRAL Bundesliga zu Austria Klagenfurt. Schon seit dem letzten Jahr übernahm er nach seiner Rückkehr zudem die Funktion als Spielertrainer.

(Red.)

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