Meistertrainer Marsch: “Mit diesem Verein ist so viel möglich”

Nach dem 5:2-Erfolg gegen den SK Sturm Graz äußerte sich Meistertrainer Jesse Marsch im Sky-Interview u.a. zum Spiel, mögliche Abgänge und die Ziele der nächsten Saison.

“Es ist ein gutes Gefühl, ich freue mich für unsere Jungs, sie haben eine super Saison gespielt. Es ist ein bisschen schade, dass Daka kein Tor geschossen hat. Die Mannschaft hat alles für ihn versucht. […] Ich bin sehr glücklich für Adeyemi, dass er sein erstes Tor in der Liga geschossen hat. Unser Ziel ist es, in der nächsten Saison noch einmal einen Schritt zu machen und wieder in die Champions League zu kommen.”, so der Meister-Trainer im Sky-Interview.

HIGHLIGHTS im VIDEO: