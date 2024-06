Meixner im Draft von Ottawa gewählt

Anna Meixner steht vor dem Wechsel in die nordamerikanische Eishockeyliga PWHL.

Knapp eine Woche vor ihrem 30. Geburtstag ist die Salzburgerin am Montag beim Draft der Frauen-Profiliga in der sechsten Runde von Ottawa gewählt worden. Die Stürmerin spielte bisher für den schwedische Club Brynäs und könnte die zweite Österreicherin in der PWHL werden.

Theresa Schafzahl war in der Premierensaison mit Boston bis ins Finale gekommen, das gegen Minnesota verloren ging.

(APA) / Bild: Imago