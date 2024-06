Meixner unterschreibt Vertrag bei PWHL-Club Ottawa

Eishockey-Stürmerin Anna Meixner spielt kommende Saison in der nordamerikanische Frauen-Profiliga PWHL.

Die 30-jährige Salzburgerin unterschrieb am Donnerstag einen Einjahresvertrag beim Club aus Ottawa, der sie im Juni im Draft an Nummer 32 gewählt hat. Meixner ist die zweite Österreicherin in der Professional Women’s Hockey League neben Theresa Schafzahl, die in der heurigen Premierensaison mit Boston bis ins Finale gekommen war.

„Es ist der Traum einer jeden Spielerin, gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen“, sagte Österreichs Teamkapitänin Meixner, die in den vergangenen vier Jahren für Brynäs in der schwedischen Liga spielte und 2022/23 zur MVP (wertvollste Spielerin) gewählt worden war.

(APA) / Artikelbild: GEPA