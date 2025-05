Meixner verliert PWHL-Finalserie mit Ottawa

Österreichs Eishockey-Teamkapitänin Anna Meixner ist mit Ottawa Charge im Finale der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL der Titel verwehrt geblieben.

Auch das vierte Spiel gegen Minnesota Frost ging am Montag in die Verlängerung. Minnesota traf vor über 11.000 Zuschauern im Heimspiel in St. Paul schließlich nach zwölf Minuten der Overtime zum 2:1 und gewann die „best of five“-Serie um den Walter Cup somit 3:1.

Meixner wurde so wie Therese Schafzahl (Boston Fleet) im Vorjahr damit Vize-Meisterin. Minnesota hatte schon im Vorjahr die Premierensaison der Professional Women’s Hockey League gewonnen.

(APA)

Bild: Imago