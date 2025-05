Meixner zieht mit Ottawa ins PWHL-Finale ein

Österreichs Eishockey-Teamkapitänin Anna Meixner steht mit Ottawa Charge im Finale der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL.

Das Team aus Kanada feierte am Freitag einen 2:1-Sieg gegen Montreal Victoire und eliminierte das beste Team des Grunddurchgangs in der „best of five“-Serie mit 3:1. Vor über 8.000 Fans in Ottawa bereitete Meixner das Führungstor nach zwei Minuten vor.

Im Finale um den Walter Cup trifft Ottawa in einer „best of five“-Serie ab Dienstag auf Minnesota Frost. Minnesota hat im Vorjahr die Premierensaison der Professional Women’s Hockey League gewonnen.

(APA)

Bild: Imago