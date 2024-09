Mengesha gewinnt Berlin-Marathon – Herzog auf Rang 34

Der Äthiopier Milkesa Mengesha hat den 50. Berlin-Marathon gewonnen. Der 24-jährige WM-Sechste siegte beim Jubiläum in 2:03:17 Stunden.

Zweiter wurde nach einem spannenden Rennen Cybrian Kotut (KEN/2:03:22), Rang drei belegte Haymanot Alew (ETH/2:03:31). Der Salzburger Peter Herzog lief bei ausgezeichneten Laufbedingungen mit kühlen Temperaturen und blauem Himmel in 2:12:08 an die 34. Stelle. Bei den Frauen führte Tigist Ketema in 2:16:42 einen Vierfachsieg für Äthiopien an.

Der zwei Jahre alte Streckenrekord von Eliud Kipchoge, der 2022 in der damaligen Weltrekordzeit von 2:01:09 Stunden über die 42,195 km triumphiert hatte, geriet am Sonntag nicht in Gefahr. Wenige Wochen nach den Olympischen Spielen von Paris fehlten in Berlin diesmal die großen Namen im Feld.

(APA)/Bild: Imago