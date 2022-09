Meniskus-OP: Pogba muss doch unters Messer

Paul Pogba wird sich nun doch einer Meniskus-OP unterziehen müssen. Das berichten unsere Kollegen von Sky Italia.

Demnach hat sich der französische Star von Juventus Turin gemeinsam mit seinem Verein für einen Eingriff in das rechte Knie entschieden. Pogba wird der „Alten Dame“ voraussichtlich weitere sechs Wochen fehlen. Der Weltmeister von 2018 hatte sein seiner Rückkehr nach Italien noch kein Spiel für Juve absolviert.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee – Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022