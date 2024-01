„Mental schwierigstes Spiel“: ÖHB-Männer wollen beim EM-Auftakt überzeugen

Vor dem EM-Auftaktspiel von Österreichs Handballmännern ist die Ausgangslage klar, der mögliche Stolperstein aber auch. Nur die ÖHB-Truppe selbst kann sich am Freitag (18.00 Uhr) in Mannheim gegen Rumänien schlagen. Die beiden Siege über die erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer EM vertretenen Osteuropäer in der Qualifikation sollen nicht zu Sorglosigkeit verleiten.

Vor 50 Jahren noch durften sich Rumäniens Männer als Handball-Großmacht bezeichnen – ein Rang, denen ihnen längst die Frauen abgelaufen haben. Von 1961 bis 1974 war man vier Mal Weltmeister und einmal Dritter, auch 1990, wenige Monate nach dem Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae Ceausescu, holte Rumänien noch einmal WM-Bronze. 1996 gelang der bisher letzte EM-Auftritt, 2009 (Platz 15) und 2011 (19.) absolvierte die Auswahl zwei bescheidene WM-Endrunden.

Vom Glanz vergangener Zeiten ist nicht mehr viel übrig, in der EM-Quali bezog Rumänien gegen Österreich eine 32:36- und 30:35-Niederlage und löste als Zweiter mit nur vier Punkten aus sechs Spielen durchaus glücklich das Endrundenticket. „Wir wollen Rumänien unbedingt zum dritten Mal in Folge schlagen“, sagte ÖHB-Teamkapitän Mykola Bilyk und warnte. „Das wird nicht einfach, es ist was anderes als ein Qualispiel.“

Die an sich klare Favoritenrolle dürfe nicht zur Nachlässigkeit animieren, bei einem Ausrutscher könnte man sich das ersehnte Hauptrundenticket de facto schon aufzeichnen. Im Marschplan der Österreicher soll der Sieg über Rumänien den Schub für die extrem fordernden Partien gegen Kroatien (Sonntag) und Spanien (Dienstag) geben. Einer aus diesem Duo muss bezwungen werden, um ab 18. Jänner nach Köln übersiedeln zu dürfen.

Spanischer Trainer der Rumänen der Star

„Wir dürfen Rumänien nicht unterschätzen. Es ist das Spiel, in dem wir am meisten da sein müssen. Es ist das mental schwierigste Spiel, weil wir die beiden Partien zuvor gewonnen haben“, gab Bilyk zu bedenken. Sein kongenialer Nebenmann Lukas Hutecek vernahm sich ähnlich. „Sie sind ein schwerer Gegner, körperlich stark, sehr robust und haben mit Xavier Pascual einen Toptrainer. Da müssen wir funktionieren“, betonte der Taktgeber in der Mitte.

Tatsächlich ist Pascual der prominenteste Name beim Gegner. Mit dem FC Barcelona holte der 55-Jährige zwischen 2009 und 2021 elf Meistertitel und dreimal die Champions League, ehe es ihn nach Rumänien verschlug, wo er mehrere seiner Auswahlspieler bei Dinamo Bukarest coacht. Mit den eingebürgerten Ante Kuduz und Javier Humet verzichtete Pascual im Vergleich zur Quali interessanterweise auf zwei torgefährliche Rückraum-Akteure. Im Kader stehen nur zwei Legionäre. Einer der beiden, Benfica-Spieler Demis Grigoras, ist immerhin optimistisch: „Ich glaube wirklich, dass wir für eine Überraschung sorgen können.“

(APA)/Bild: GEPA