Mercedes-Boss Wolff: “Das Paket von Red Bull ist das Schnellere”

Der souveräne Sieg von Hauptkonkurrent Red Bull Racing mit Max Verstappen lässt beim Mercedes-Teamchef die Alarmglocken schrillen. “Wir haben das weniger starke Paket. Wir müssen einfach jeden kleinsten Millimeter finden, wo wir noch Performance haben, sonst fährt der WM-Zug ab”, mahnte Toto Wolff am Sonntag nach dem Großen Preis der Steiermark in Spielberg.

Die Unterlegenheit der Mercedes-Boliden, die am Sonntag mit 35,7 Sekunden Rückstand auf WM-Leader Verstappen die Plätze zwei (Lewis Hamilton) und drei (Valtteri Bottas) belegten, stellt für Wolff in dessen Ära offenbar ein Novum dar. “Es ist heute das erste Rennen gewesen in diesen sieben oder acht Jahren, die ich dabei bin, wo ich gemerkt habe: Das Paket ist einfach nicht stark genug. Unsere Waffe, in den Geraden heranzukommen, die haben wir im Moment nicht.”

Es fehle an Downforce (Abtrieb) im Vergleich zu Red Bull. “Man sieht: Die können einen kleineren Flügel drauftun und fahren trotzdem gleich schnell um die Ecken”, sagte Wolff. Sein Fazit: “Es heißt definitiv Köpfe zusammenstecken.”

VIDEO: Das sagt Lewis Hamilton

(APA)