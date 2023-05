Mercedes-Boss Wolff wird Gast-Lektor an Elite-Uni

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wird in Zukunft als Gast-Lektor an der Elite-Universität Harvard tätig sein.

Wie der Formel-1-Rennstall am Dienstag mitteilte, wird der 51-jährige Wiener als „Executive Fellow“ an der Harvard Business School diverse Einblicke in seine Arbeit als Miteigentümer, CEO und Teamchef des F1-Teams von Mercedes geben. „Ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, weiter mit den unglaublich klugen jungen Köpfen in Harvard zu arbeiten“, sagte Wolff.

Während der Saison 2021 hatte Professorin Anita Elberse den Österreicher bereits hinter den Kulissen begleitet, um zu beobachten, wie sich Mercedes auf Rennen vorbereitet, sich in diesen verhält und die Leistungen analysiert. Im Rahmen dieser Fallstudie war Wolff bereits unterstützend am Campus tätig gewesen. Mit Mercedes gewann Wolff insgesamt acht Konstrukteurstitel sowie sieben Fahrer-Weltmeisterschaften.

