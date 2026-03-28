Mercedes-Duo Antonelli und Russell im Suzuka-Training voran

Das Mercedes-Duo hat am Samstag im dritten freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Suzuka wieder das Kommando übernommen.

Shanghai-Sieger Kimi Antonelli lag in der Frühsession 0,254 Sek. vor seinem britischen Teamkollegen und WM-Leader George Russell. Der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc landete bereits 0,867 Sek. zurück auf Rang drei. Für den am Vortag im zweiten Training vorangelegenen Australier Oscar Piastri blieb im McLaren nur Rang vier.

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Dessen britischer Teamkollege und Rekord-Weltmeister Lando Norris belegte hinter seinem Ferrari-Landsmann Lewis Hamilton Platz sechs. Für den Niederländer Max Verstappen wurde es in dessen Red Bull bloß Rang acht. Das Mercedes-Duo hat nach einer Regel-Revolution der Motorsport-Königsklasse in Australien und China die ersten beiden Rennen der Saison dominiert, feierte jeweils Doppelsiege. Die „Silberpfeile“ sind auch in Suzuka zu favorisieren. Das Qualifying für das WM-Rennen in Japan ist für 7.00 Uhr MEZ angesetzt.

(APA) Foto: Imago