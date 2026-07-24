Mercedes mit Problemen: Hamilton Schnellster im zweiten Training

Die Ferraris haben auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Budapest die Konkurrenz distanziert.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte am Freitagnachmittag auf dem Hungaroring in 1:18,729 Minuten die schnellste Runde des Tages. Er setzte sich vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (+0,148 Sekunden) durch. Zuvor hatte der Monegasse die erste Session klar für sich entschieden.

Die Konkurrenten konnten dem Tempo der Scuderia bislang nicht folgen. Vor allem Mercedes hatte am Freitag riesige Probleme. Hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren (+0,499) und dem viermaligen Champion Max Verstappen (+0,692) im Red Bull belegte George Russell lediglich Platz fünf (+0,933). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten Training noch für Ersatzpilot Frederik Vesti pausiert hatte, erreichte mit fast zwei Sekunden Rückstand sogar nur den 13. Platz (+1,964). Der Italiener hatte mit blockierenden Hinterrädern zu kämpfen. Er schimpfte immer wieder am Funk.

Beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15:00 Uhr LIVE auf Sky Sport F1!), dem letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause, hat Ferrari den dritten Saisonsieg fest im Blick. Der Kurs in Budapest mit seinen kurzen Geraden und vielen Kurven liegt dem eigenen Wagen exzellent. Hamilton ist mit acht Erfolgen Rekordsieger auf dem Hungaroring. Auch in der WM ist er erster Verfolger von Antonelli, und Leclerc gehen damit als haushohe Favoriten in das Qualifying am Samstag (ab 16:00 Uhr LIVE auf Sky Sport F1!).