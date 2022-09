Mercedes mit „ungewöhnlicher“ Vertragsverlängerung

via

Seit vielen Jahren ist der malaysische Mineralölkonzern Petronas Partner von Mercedes in der Formel 1. Das wird auch in Zukunft so sein – die Vertragsverlängerung bezeichnete aber selbst Mercedes als „ungewöhnlich.“

Das kuriose an der Vermeldung: Der ursprüngliche Vertrag lief noch bis Ende 2025, doch schon jetzt verkündeten Mercedes und Petronas eine Verlängerung über mehrere Jahre.

„Heute machen wir etwas eher Ungewöhnliches, indem wir eine Partnerschaft bekannt geben, die erst in vier Jahren beginnen wird. Dies ist eine wichtige Botschaft: Unser Team und Petronas sind nicht mehr nur Partner, wir sind eine Familie, und wir werden noch viele Jahre lang ein Team bilden“, wird Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der Mitteilung zitiert.

Mercedes und Petronas: Thema Nachhaltigkeit gemeinsam angehen

Ab 2026 wird sich in der Formel 1 einiges ändern, auch der Kraftstoff. Zu 100 Prozent nachhaltig soll dieser sein, Mercedes und Petronas wollen dieses Thema gemeinsam angehen: „Ab 2026 wird fortschrittlicher, nachhaltiger Kraftstoff das Herzstück der Formel-1-Leistung sein – und das gibt uns eine fantastische Gelegenheit, unsere Expertise in diesem Bereich zu demonstrieren“, so Toto Wolff.

Bereits zwischen den Europa-Rennen in diesem Jahr testete Mercedes das Fahren mit nachhaltigen Kraftstoffen bei der Fracht. Mit der engen Verbundenheit, die Toto Wolff und Mercedes gar als familiär bezeichnen, stehen weiteren Tests neben und auf der Strecke auch über 2026 hinaus nichts im Wege.

