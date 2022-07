Mercedes reagiert auf verpatztes Qualifying

Das verpatzte Qualifying mit zwei Unfällen von Lewis Hamilton und George Russell im Qualifying hat Mercedes einen stressigen Start ins Spielberg-Wochenende beschert. „Jeder macht so einen tollen Job“, erklärte Hamilton am Samstagvormittag in einem Twitter-Beitrag des Rennstalls, der den siebenmaligen Weltmeister in der Garage neben seinem zerlegten Auto zeigt. „Es gibt so viel zu tun. Es ist das ganze Chassis zu tauschen.“

Kurz vor dem Freien Training bestätigte ein Mercedes-Sprecher, dass Hamilton auf das Ersatz-Chassis zurückgreifen musste. Beide Autos haben andere Getriebe bekommen, diese seien jedoch im erlaubten Pool. Die Unterböden und Flügel-Elemente seien ebenfalls repariert beziehungsweise getauscht worden – und das innerhalb von nur sechs Stunden, die nach dem Ende der Qualifikation den Rennställen dafür zugestanden werden. Die beiden Antriebseinheiten seien intakt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Teamchef Toto Wolff sagte am Samstag, dass beide Autos „ziemlich beschädigt“ seien. „Gestern in der Garage hat es ausgesehen, als ob jemand ein Lego-Auto fallengelassen hätte“, meinte der Wiener. Die Schäden hätten auch Auswirkungen auf die Budget-Obergrenze. Zu viele Unfälle dürfe man sich bis zum Saisonende nicht mehr erlauben, da man sonst über das Ausgabenlimit kommen würde.

(APA) / Bild: Imago