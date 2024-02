Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren & Co.: So sehen die Formel-1-Autos 2024 aus

Die Formel-1-Saison 2024 startet am 29. Februar in Bahrain in ihre 75. Auflage. Schon Wochen vorher stellen die Teams ihre neuen Lackierungen vor. Sky Sport zeigt sie euch. Es ist nicht mehr lange hin, dann wollen 19 Piloten und neun Teams Max Verstappen und Red Bull die Weltmeistertitel streitig machen. Bis es soweit ist, stecken die Teams jedoch noch in der Entwicklungsarbeit ihrer neuen Autos für die Saison 2024.

Das erste Mal wird man die neuen Boliden am 21. Februar bei den Testfahrten in Sakhir, Bahrain(Live auf Sky F1), in Action sehen. Vorher freuen sich die Fans jedoch, wenn sie einen ersten Blick auf die neuen Lackierungen werfen können, die ihnen nach und nach von Mercedes, Ferrari, Aston Martin und Co. präsentiert werden. Sky zeigt sie euch, sobald sie veröffentlicht wurden.

Aston Martin – AMR24

Fernando Alonso und Lance Stroll sollen Aston Martin kommende Saison endlich dauerhaft zum Anwärter auf Rennsiege machen. Das Auto, das von beiden künftig um die Rennstrecken der Welt gejagt werden soll, präsentierte das Team von Lawrence Stroll am 12. Februar. Der Look ähnelt dem der vergangenen Jahre. Wie schon zu Vettel-Zeiten kommt der neue AMR24 in einem dunkelgrün daher.

Doch auch Aston Martin greift – wie einige Konkurrenten – auf zahlreiche Komponenten in Carbon-Optik zurück. „Ich würde den AMR24 als eine starke Weiterentwicklung des letztjährigen Autos bezeichnen“, so Dan Fallows, Technical Director bei Aston Martin. „Es sieht mit vielen neuen Teilen, die uns eine starke Plattform für die Entwicklung bieten, auch ganz anders aus. Das Chassisdesign ist neu, ebenso wie die Nase, der Frontflügel, die Vorderradaufhängung und die Hinterradaufhängung. Wir wollen in dieser Saison im Entwicklungswettbewerb antreten und dieses Auto ist genau darauf ausgelegt.“

Visa Cash App RB – VCARB 01

Aus AlphaTauri wurde Visa Cash App RB: Der neue Rennwagen VCARB 01 von Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda wurde im Rahmen eines Events in Las Vegas präsentiert und kommt in dieser Saison in einem blauen Grundton daher. Ergänzt wird er durch weiße Flächen, auf denen die Logos der Hauptpartner zu sehen sind. Die Farben Blau, Weiß und Rot erinnern zudem an die späte Toro-Rosso-Ära.

Das Schwester-Team von Red Bull hat derweil einen Konzeptwechsel vorgenommen. Denn an der Vorderachse wurde eine Pullrod-Aufhängung eingebaut. Am Heck des Fahrzeugs bleibt die traditionelle Pushrod-Aufhängung erhalten.

Alpine – A524

Der neue Bolide von Esteban Ocon und Pierre Gasly wird wie im Vorjahr in zwei verschiedenen Lackierungen erstrahlen. In der Saison 2024 wird der Rennwagen jedoch Schwarz als Hauptfarbe haben. Alpine-Technikchef Matt Harman sagt über den neuen Alpine A524: „Die Lackierung wurde in Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen Künstler Felipe Pantone entworfen, um dem Fahrzeugdesign eine frische und einzigartige Vision zu verleihen. Mit Schwarz als Kern sind die Farben eine Verkörperung des traditionellen Alpine-Blaus, […] kombiniert mit den inzwischen weltbekannten rosa Farben von BWT. Bei acht Rennen der Saison 2024 wird die Farbe invertiert und rosa dominiert sein.“

„Wir haben das Chassis komplett überarbeitet, wir haben eine neue Hinterradaufhängung, wir haben die Vorderradaufhängung optimiert und ein neues Wärmeabfuhrsystem integriert, um bei jeder Veranstaltung effizienter arbeiten zu können.“

„Darüber hinaus haben wir viel an unserem Bremssystem gearbeitet, insbesondere am Wärmemanagement der Bremsen, denn aus der Übertragung von Wärme durch das System lässt sich Leistung gewinnen“, fügt Harman hinzu.

Sauber – C44

Nach fünf Jahren unter dem Namen des Titelsponsors Alfa Romeo geht Sauber 2024 und 2025 unter dem Namen Stake F1 an den Start. 2026 wird das Team aus Hinwill dann zum Werksteam von Audi. Die Schweizer überraschen beim neuen Boliden mit einer grün-schwarzen Lackierung, besonders die neon-grüne Farbe sticht dabei hervor. Designt wurde das Auto von James Key.

„Ich habe einen aggressiveren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr gewählt“, sagte Key bei der Präsentation. Valtteri Bottas wollte gleich loslegen: „Lasst uns Rennen fahren“. 2023 haben der Finne und sein chinesischer Teamkollege Guanyu Zhou nur selten geglänzt – sie landeten auf dem vorletzten Platz der Konstrukteurswertung. In der vergangenen Saison war das Duo noch im schwarz-roten Alfa-Look unterwegs.

Williams – FW46

Das Williams-Racing-Team blickt auf eine respektable Saison 2023 zurück. Mit Platz sieben gelang dem Team das beste Ergebnis seit 2017. Mit Chief Technical Officer Pat Fry kam im November ein neuer Mann dazu. Fry konnte somit erstmals auch an der Entwicklung des neuen Boliden teilhaben. Der Fokus in der Weiterentwicklung der letzten Jahre lagen auf zwei Punkten: Wenig Abtrieb, aber viel aerodynamische Effizienz. Ob der der neue F46 einen weiteren Schritt in die richtige Richtung macht, bleibt abzuwarten.

Zumindest äußerlich besticht die neue Lackierung mit einem marineblauen Gewand und ist eine Hommage an die Autos, mit denen Williams in den 1980er und 1990er Jahren Meisterschaften gewonnen hat. Marineblau mischt sich mit den helleren Farbtönen, die das Team in den letzten Jahren verwendet hat, während die Nase mit den ikonischen rot-weißen Nadelstreifen versehen ist. Das Ziel des Teams wird es wohl sein, die Platzierung aus dem Vorjahr zu bestätigen. Dafür baut Williams auch 2024 auf die Stammfahrer Alex Albon und Logan Sargeant.

McLaren – MCL38

McLaren machte 2024 den Anfang und präsentierte am 16. Januar als erstes Team des Feldes das neue Aussehen des künftigen MCL38. Das neue Auto ist auf den Bildern noch nicht zu sehen. Dieses wird dem Team zufolge erstmals am 14. Februar live zu sehen sein. Der Look wird aber derselbe sein.

Das Team aus Woking setzt auch weiterhin auf die unverwechselbaren Papaya-Akzente. „Natürlich ist Papaya sehr wichtig für uns, deshalb wollen wir sicherstellen, dass wir unverwechselbar sind“, erklärt McLaren-Boss Zak Brown. Hinzu kommen Elemente in Anthrazit, die Fahrernummern sind Chromfarben. Das Hellblau, das in den vergangenen Jahren stets auf den McLarens zu sehen war, fehlt in dieser Saison auf den Autos von Lando Norris und Oscar Piastri komplett.

Haas – VF-24

Carbon über Carbon! Das scheint das Motto in der Entwicklung bei Haas gewesen zu sein. Den Look des neuen VF-24 gab Haas am 02. Februar preis. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der Schwarz-Anteil bei der 2024er Version deutlich höher. Der Verzicht auf Farbe dürfte vor allem auch bei der Gewichtseinsparung helfen. Weiß sind eigentlich nur noch das Halo, der Haas-Schriftzug, die Außenseiten des Frontflügels und die Nasenspitze. Auffällig sind natürlich die roten Elemente am Heck- sowie Frontflügel. Die Fahrer sind wie im Vorjahr Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.

Wie bei McLaren handelt es sich bei den Haas-Fotos um sogenannte Renderings. Das Auto wird erstmals am 21. Februar bei den Tests in Bahrain auf die Strecke gehen.

Die Launch-Termine der Teams

Datum Team 16. Januar McLaren Formula 1 Team 02. Februar MoneyGram Haas F1 Team 05. Februar Stake F1 Team 05. Februar Williams Racing 07. Februar BWT Alpine F1 Team 12. Februar Aston Martin Aramco Formula One Team 13. Februar Scuderia Ferrari 14. Februar Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 15. Februar Oracle Red Bull Racing

(SKY Sports DE) /Bild: Aston Martin