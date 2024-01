Mercedes verlängert mit Technik-Chef Allison

Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes hat den Vertrag mit seinem Technischen Direktor James Allison um mehrere Jahre verlängert. Das gab das Team am Donnerstag bekannt. Über die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts machte Mercedes keine Angaben. Allison arbeitet seit 2017 bei den „Silberpfeilen“, er war zwischenzeitig aber auch in übergeordneter Funktion sowie für die längerfristige Strategie und das America’s-Cup-Projekt des Segelteams INEOS Britannia im Einsatz.

Allison war an fünf der acht aufeinanderfolgenden Konstrukteursmeisterschaften des Teams von 2014 bis 2021 beteiligt. „Seit er im Jahr 2017 zum Team gestoßen ist, ist er für mich persönlich ein wichtiger Verbündeter und Sparringpartner“, sagte Teamchef und Miteigentümer Toto Wolff. Der 52-jährige Österreicher hatte jüngst selbst erst seine eigene Vertragsverlängerung bestätigt. „Seine Gladiatoren-Mentalität, sein Wissen, seine Erfahrung und seine Entschlossenheit machen ihn unübertroffen“, fügte Wolff hinzu.

Mercedes belegte 2022 den dritten Platz in der WM der Konstrukteure und wurde im vergangenen Jahr Zweiter hinter Red Bull, nachdem man mit einem schwer einzuschätzenden Auto zu kämpfen hatte. Wolff sagte diese Woche, er hoffe, dass das neue Auto konkurrenzfähiger sein werde. Der Mercedes-AMG F1 W15 E Performance wird am 14. Februar in Silverstone enthüllt.

(APA) / Bild: Imago