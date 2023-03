Mercedes zu weit weg! Wolff hakt WM-Titel ab, hat aber ein klares Ziel

Toto Wolff hat die F1-Saison 2023 mit Blick auf den WM-Kampf bereits nach zwei Rennen aufgegeben.

Der Teamchef der Silberpfeile hält es für unrealistisch, dass Mercedes mit dem W14 den Rückstand auf Red Bull noch aufholen kann – obwohl noch 21 Rennen in diesem Jahr zu fahren sind. „Wir haben erst zwei Rennen in diesem Jahr absolviert. Aber ist es realistisch, dass wir noch ganz vorne angreifen werden, wenn wir uns die Abstände jetzt ansehen? Nein, ist es nicht“, betonte der 51-jährige Österreicher bei einer Medienrunde.

Wolff will 2023 noch um Siege mitfahren

Der Kampf um den Fahrer- sowie Konstrukteurstitel gibt Wolff also frühzeitig auf. Dennoch richtet der Mercedes-Teamchef einen klaren Appell an seine Truppe: „Wir wollen und werden einfach alles geben, was wir haben und dann sehen, was dabei herauskommt.“ Im Vorjahr hatte es das einstige Siegerteam geschafft, nach einem schwachen Saisonstart ab Jahresmitte konkurrenzfähig zu sein. Im vorletzten Rennen fuhren George Russell und Lewis Hamilton dann sogar einen Doppelsieg in Brasilien ein.

„Wir konnten im vergangenen Jahr im Saisonverlauf viel aufholen. Wir sind immer näher an Red Bull herangekommen und konnten am Ende auch um Rennsiege mitfahren. Ich denke, das muss jetzt auch erst einmal unser Ziel für dieses Jahr sein“, erklärte Wolff.

Hamilton und Russell belegen mit 20 und 18 Punkten aktuell die Plätze fünf und sechs in der Fahrerwertung, in der Konstrukteurs-WM steht Mercedes bei 38 Punkten auf Rang drei. Der Rückstand auf Red Bull beträgt schon 49 Zähler.

Bild: Imago