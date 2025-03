Merino rettet Remis: Spanien vermeidet Pleite in Rotterdam

Fußball-Europameister Spanien hat sich in einem hochklassigen Schlagabtausch in den Niederlanden einen kleinen Vorteil im Kampf um das Final Four der Nations League erspielt.

Auf der Mission Titelverteidigung kam die Furia Roja am Donnerstag in Rotterdam zu einem 2:2 (1:1) und blieb im 17. Spiel in Folge ungeschlagen. Das Rückspiel steigt am Sonntagabend (20.45 Uhr) in Valencia.

EM-Shootingstar Nico Williams (9.) und in Überzahl Deutschland-Schreck Mikel Merino (90.+3) trafen im De Kuip für die Spanier. Liverpool-Angreifer Cody Gakpo (28.) und Tijjani Reijnders (46.) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber gedreht. Bei den Niederländern feierte Stürmer Memphis Depay nach 253 Tagen Abstinenz sein Comeback im Nationaltrikot. Die Spanier hatten 2023 in Rotterdam den Nations-League-Titel gewonnen.

(SID) / Bild: Imago