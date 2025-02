Merseyside Derby am Mittwoch: Die Premier League live auf Sky

Das Nachholspiel FC Everton gegen FC Liverpool am Mittwochabend ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Oliver Glasner empfängt am Samstag ab 18:20 Uhr mit Crystal Palace den FC Everton – live auf Sky

Tottenham Hotspur – Manchester United am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Thomas Hitzlsperger, Moderator Markus Götz und Kommentator Toni Tomic auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Die Premier League live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass

Nach einem Auf und Ab von Manchester City konnte sich die Mannschaft unter Pep Guardiola zumindest in der Champions League für die Playoffs qualifizieren und trifft in der europäischen Königsklasse nun auf Real Madrid – das Hinspiel heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria. Zwischen Hin- und Rückspiel gegen die Königlichen geht es in der Premier League am Wochenende gegen Newcastle United. Das tabellarische Nachbarschaftsduell zwischen City auf dem fünften Rang und dem punktgleichen Newcastle auf dem sechsten Rang überträgt Sky Sport Premier League ab 15:50 Uhr live.

Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag neun Premier League Spiele live. Am Mittwochabend ab 20:15 Uhr empfängt der FC Everton im Nachholspiel des 15. Spieltags den Tabellenführer FC Liverpool zum Merseyside Derby. Am Freitagabend wird dann der 25. Spieltag zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea eingeläutet. Am Samstag empfängt Oliver Glasner mit Crystal Palace den FC Everton. Das Match ist ab 18:20 Uhr live bei Sky zu sehen.

Tags darauf ist Sky Kommentator Tomic im Einsatz, wenn das „Match of the Week” zwischen dem neuen Verein von Kevin Danso, Tottenham Hotspur, und Manchester United ansteht. Während sich beide Vereine in der Europa League den direkten Einzug in das Achtelfinale sicherten, befinden sich die eigentlichen Spitzenclubs innerhalb der Premier League in der Krise. Das Duell am Sonntag ist das zwischen dem 13. und 14. Platz der Tabelle. Ab 17:00 Uhr begrüßen am Sonntag Markus Götz und Toni Tomic mit Sky Experte Thomas Hitzlsperger die Zuschauer:innen zum direkten Duell, das zusätzlich auch in UHD/HDR angeboten wird.

Zwei Partien der Women’s Super League

Sky Sport überträgt am Sonntag zwei Spiele der Women’s Super League live. Das Duell zwischen dem Drittplatzierten FC Arsenal und dem Tabellensechsten Tottenham Hotspur findet am Sonntag ab 13:20 Uhr statt, am Abend ab 19:35 Uhr tritt Manchester City gegen den FC Liverpool an.

Die Premier League bei Sky Sport:

Mittwoch:

20:15 Uhr: Nachholspiel: FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

Freitag:

20:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Samstag:

13:20 Uhr: Leicester City – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Fulham – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: West Ham United – FC Brentford live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: Crystal Palace – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Liverpool – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: „Match of the Week” Tottenham Hotspur – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „What a Strike!” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Women’s Super League:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix

19:35 Uhr: Manchester City – FC Liverpool live auf Sky Sport Mix

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago