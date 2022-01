Messi auf Party mit Corona infiziert? DJ erhält Morddrohungen

via

Lionel Messi hat sich in seiner argentinischen Heimat mit Corona infiziert. Fans machten daraufhin einen DJ für die Erkrankung verantwortlich. Der meldete sich nun zu Wort – er erhielt sogar Morddrohungen.

Paris Saint-Germain wird vorerst weiter auf seinen Superstar Lionel Messi warten müssen. Der Argentinier hatte sich über die Feiertage in seiner Heimat Rosario mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Messi soll während des Urlaubs auf einigen Partys zugegen gewesen sein.

Von einer dieser Partys postete DJ Fer Palacios ein gemeinsames Foto mit dem Fußballer („Ich habe den Größten zum Tanzen gebracht“), weshalb einige Fans dem DJ die Schuld für Messis Infektion gegeben haben sollen – ohne nähere Beweise dafür.

DJ postet negatives Ergebnis

Die Schuldzuweisungen gingen so weit, dass DJ Fer Palacios sogar Morddrohungen erhielt, berichtet ESPN. Deshalb meldete er sich nun zu Wort. „Ich bin ein Trend auf Twitter, weil Messi positiv auf COVID-19 getestet wurde“, so der DJ, der sein negatives Test-Ergebnis zeigte, um die Gerüchte zu beenden. „Sie bringen das mit mir in Verbindung und sagen, ich hätte ihn infiziert. Sie haben mich sogar als ‚Mörder‘ bezeichnet. Ich habe eine Menge sehr böser privater Nachrichten erhalten. Ich habe kein COVID-19.“

Messi äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Er zeigte sich dankbar und wünschte seinen Fans alles Gute für 2022: „Ich kann nur dankbar sein für alles, was ich im Jahr 2021 erlebt habe. Erst recht, wenn viele Menschen wegen dieses beschissenen Virus, das nie aufhört, eine wirklich schlechte Zeit hatten. Ich hoffe, das Jahr 2022 bringt viel Gesundheit, die ich euch allen für das neue Jahr wünsche. Umarmungen an alle!“

