Messi denkt angeblich an PSG-Abschied

Geht die Zeit von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain nach zwei Jahren bereits wieder zu Ende? Laut eines Berichts des katalanischen Mediums Beteve lehnt der siebenfache Weltfussballer jegliche Angebote einer Vertragsverlängerung ab. Der Argentinier wäre im Sommer 2023 dann ablösefrei zu haben.

Das spanische Blatt behauptet zudem, dass ein Wechsel zurück zum FC Barcelona „nicht zu den Prioritäten“ des 35-Jährigen zähle. Vielmehr strebe dieser im kommenden Sommer einen Wechsel in die USA an.

Nach durchwachsener erster Saison in Frankreich ist Messi bei PSG aktuell in starker Verfassung. In dieser Saison gelangen ihm bisher sechs Tore und acht Assists in elf Pflichtspielen.

Unlängst betonte Messi noch, dass er sich mittlerweile an der Seine wohlfühle. Bei TyC Sports sagte er: „Ich spiele jetzt mit einem anderen Mindset, bin besser im Klub und in der Kabine integriert. Die Wahrheit ist: Ich fühle mich sehr gut und habe endlich wieder viel Spaß.“

