Messi führt Miami ins Finale des Leagues Cups

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami ins Finale des nordamerikanischen Leagues Cups geführt. Gegen Orlando City drehte der argentinische Fußball-Weltmeister mit zwei Treffern in der Schlussphase die Partie und Miami gewann noch 3:1 (0:1).

Nach der Führung für Orlando durch Marco Pasaliæ (45.+1) kurz vor der Pause glich Messi (77.) per Elfmeter aus, ehe der achtmalige Weltfußballer elf Minuten später Miami in Führung (88.) brachte. Telasco Segovia (90.+1) sorgte dann für den Endstand. Orlando spielte nach einer Roten Karte gegen David Brekalo ab der 75. Minute in Unterzahl.

Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf die Seattle Sounders, die sich im zweiten Halbfinale mit 2:0 (1:0) gegen den MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy durchsetzten. Messi hatte bereits 2023 in seiner ersten Saison für Miami den Leagues Cup gewonnen. Zuletzt hatte der 38-Jährige zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst.

(SID)/Beitragsbild: Imago