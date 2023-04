Messi-Rückkehr zu Barca? Verhandlungen werden intensiver

via

Lionel Messi ist der beste Fußballer in der Geschichte des stolzen FC Barcelona. Nun könnte der verlorene Sohn nach seinem plötzlichen Abgang tatsächlich zu den Katalanen zurückkehren.

672 Tore und 303 Assists in 778 Spielen. Diese unfassbaren statistischen Werte produzierte Lionel Messi in seiner Zeit beim FC Barcelona. Doch als die Katalanen sich das Gehalt des siebenfachen Ballon-d’Or-Siegers 2021 nicht mehr leisten konnten, kam es zur abrupten und plötzlichen Trennung. Messi sagte auf einer bemerkenswerten Pressekonferenz tränenreich ‚Adios‘ und schloss sich Paris St. Germain an.

Verhandlungen über Rückkehr laufen

Nach einer durchwachsenen ersten Spielzeit an der Seine konnte der Routinier in dieser Saison überzeugen und steht aktuell bei 20 Toren und 19 Vorlagen in 36 Pflichtspielen. Lange galt es daher als Formalität, dass Messi sein Arbeitspapier bei den Franzosen folgerichtig verlängert.

Doch nach dem WM-Triumph mit Argentinien stockten die Verhandlungen in den vergangenen Monaten und nun bahnt sich tatsächlich eine Rückkehr zu seinem Herzensklub an. Präsident Joan Laporta kolportierte schon länger mit einer Rückkehr und auch Sportdirektor Mateu Alemany bestätigte vor einigen Wochen erste Gespräche mit Jorge Messi, dem Vater und Berater des 35-Jährigen.

Auch Trainer Xavi soll ein großer Befürworter sein und die Mannschaft über eine mögliche Rückkehr informiert haben, denn nach Sky Informationen wurden die Gespräche zuletzt deutlich intensiver. Die Barca-Verantwortlichen arbeiten tatsächlich an der ablösefreien Verpflichtung des Superstars.

Barca kann positive Publicity gut gebrauchen

Die positive Publicity können die Macher aktuell nach der Schiedsrichter-Affäre und dem nach wie vor immensen Schuldenberg auch gut gebrauchen.

Der vielleicht wichtigste Aspekt: Barca ist sicher, den Deal auch aus finanzieller Sicht stemmen zu können, denn man verspricht sich durch Merchandising- und Sponsoreneinnahmen gigantische Einnahmen, wenn Messi wieder für die Blaugrana aufläuft.

Auch Messi selbst soll mittlerweile eine Rückkehr präferieren. Ein PSG-Verbleib ist fast ausgeschlossen und Engagements in Saudi-Arabien oder der MLS gelten aktuell als unwahrscheinlich.

Gleiches Gehalt wie Lewy

Barca bietet Messi laut der spanischen Zeitung Sport offenbar einen Zwei-Jahres-Vertrag mit einer Exit-Option 2024 an. Das Gehalt soll rund 13 Millionen Euro netto betragen, die gleiche Summe, die auch Robert Lewandowski in Barcelona verdient.

Dies wäre aber weniger, als er aktuell in Paris verdient. Jetzt liegt es also an Messi und seinem Team, ob er die gigantischen statistischen Werte noch einmal ausbauen will…

