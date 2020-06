Messi trifft, Ronaldo patzt – Die Superstars im Formcheck

Seit Freitag und Samstag rollt in Italien und Spanien wieder der Ball. Heftige Kritik musste Juve-Superstar Cristiano Ronaldo einstecken. Beim 4:0-Barca-Sieg sorgte ein Flitzer für Aufregung.

Cristiano Ronaldo enttäuschte, Lionel Messi traf – ganz unterschiedlich sind die beiden Weltstars des Fußball aus der Coronapause zurückgekehrt. Während CR7 beim 0:0 von Juventus Turin im italienischen Pokal gegen den AC Mailand einen Handelfmeter verschoss, steuerte der Argentinier zum 4:0-Sieg des FC Barcelona bei Real Mallorca einen Treffer bei.

Flitzer überschattet Barca-Sieg

“Ronaldo, wo steckst du?”, fragte die italienische Sportzeitung “Tuttosport” nach der bestenfalls durchschnittlichen Leistung des Portugiesen. Umso besser konnte sich in Palma ein Flitzer in Szene setzen, der alle Pandemie-Sicherheitszonen ungehindert passierte und auf dem Spielfeld Selfies mit Messi und dessen Teamkollegen Jordi Alba machen wollte.

Die spanische Liga leitete bereits am Sonntag ein Strafverfahren gegen den jungen Fan ein. “Es war mein Traum, ein Foto mit Lionel Messi zu haben und ihn zu treffen”, sagte der Flitzer Radio Cope: “Ich habe im Vorbeigehen auch ein Foto gemacht. Auch wenn man darauf eh nicht viel gesehen hat, hat mich die Polizei gezwungen, es gleich wieder zu löschen.”

Rein sportlich gesehen war Barca-Trainer Quique Setien zufrieden mit dem Neustart seines Teams. “Vor einem solchen Spiel gibt es immer viele Ungewissheiten, niemand weiß genau, was passieren wird. Aber ich bin mit einem guten Gefühl aus diesem Tag herausgegangen”, sagte der Coach der Katalanen.

Italien: Fans im Juli?

Noch wird in Spanien und Italien wie auch in Deutschland ohne Publikum gespielt, doch zumindest in Italien soll sich dies schon im kommenden Monat ändern. Verbandschef Gabriele Gravina kündigte entsprechende Pläne an.

“Ich hoffe, dass die Zuschauer in der ersten Juli-Woche oder spätestens Mitte Juli wieder in die Stadien zurückkehren können. Die Teilnahme der Tifosi wäre der letzte Schritt, dann hätten wir die besonders dunkle Zeit überwunden”, erklärte Gravina in einem Radio-Interview.

Juventus gegen Neapel im Pokalfinale

Für Juventus Turin blieb Ronaldos Fehlschuss vom Punkt ohne sportliche Folgen, das torlose Unentschieden reichte Italiens Rekordmeister, um sich für das Pokalendspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den SSC Neapel zu qualifizieren. Dem Ex-Meister genügte ein 1:1 gegen Inter Mailand.

Napoli-Trainer Gennaro Gattuso widmete den Finaleinzug sichtlich bewegt seiner Ende Mai an Krebs gestorbener Schwester Francesca. Allen Abstandswarnungen zum Trotz genoss der einstmals eisenharte Defensivspezialist eine tröstende Umarmung seines Kollegen Antonio Conte.

Als letzte europäische Fußball-Großmacht nimmt England am Mittwoch den Spielbetrieb mit Nachholspielen der Premier League wieder auf. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ist souveräner Tabellenführer, neun Spieltage stehen noch aus. In Frankreich war die Ligue 1 am 30. April wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen und Paris St. Germain zum Meister erklärt worden.

(SID)

Beitragsbild: Imago