Messi und Co.: Die Favoriten auf begehrte WM-Auszeichnungen

Rund sechs Kilogramm schwer, fast 37 cm hoch und aus massivem 18-karätigem Gold – der WM-Pokal ist die eindeutig wertvollste Trophäe. Doch auch die individuellen Auszeichnungen sind enorm begehrt.

Die Favoriten im Überblick.

GOLDENER SCHUH: Lionel Messi und Kylian Mbappé sind die großen Favoriten auf die Torjägerkrone der WM. Mit jeweils acht Treffern liegen der argentinische Superstar und Frankreichs Ausnahmestürmer gleichauf vorn, Norwegens Erling Haaland (7 Tore) kann nicht mehr eingreifen. Harry Kane und Jude Bellingham mit aktuell jeweils sechs Treffern müssten im „kleinen Finale“ gegen Frankreich um Platz drei schon einen großartigen Tag erwischen, um Messi und Mbappé noch anzugreifen. Sollten am Ende mehrere Spieler nach Toren gleichauf liegen, entscheidet die Anzahl der Vorlagen. Aktuell liegt Messi mit vier Assists knapp vor Mbappé, der in Katar 2022 schon bester Torjäger war.

GOLDENER BALL: Der beste Spieler des Turniers? Bei der begehrten Auszeichnung scheint kaum ein Weg an Messi vorbeizuführen, der mit 39 Jahren unglaublich auftrumpft und mit Argentinien nach der erfolgreichen Titelverteidigung greift. Torjäger, Antreiber, Kopf der Mannschaft – enorm viel dreht sich beim Erfolg der Albiceleste um den Routinier aus Rosario, der schon vor vier Jahren und 2014 ausgezeichnet wurde. Einen ähnlich dominanten Spieler hat Finalgegner Spanien nicht, obwohl dessen „Rückgrat“ Rodri, Antreiber Lamine Yamal und auch der Ex-Leipziger Dani Olmo neben weiteren Teammitgliedern auftrumpfen.

GOLDENER HANDSCHUH: Über die Auszeichnung des besten Torwarts könnte der Verlauf des Finals entschieden. Spaniens Unai Simón und Argentiniens Emiliano Martínez haben beste Chancen auf die Trophäe. Martínez sammelte die persönliche Auszeichnung schon nach der WM in Katar ein. Auch weitere Keeper wie Kap Verdes Vozinha, Marokkos Yassine Bounou oder der Schweizer Gregor Kobel zeigten starke Leistungen. Sie alle haben aber wohl eher keine Chance.

BESTER JUNGER SPIELER: Hier ist die Auswahl größer, und Spanien dürfte gute Chancen haben. Sowohl der 19-jährige Dribbler Yamal als auch der gleich alte Innenverteidiger Pau Cubarsi sind Stützen des Finalteilnehmers und damit erste Anwärter. Auch der 17 Jahre alte Mexikaner Gilberto Mora machte auf sich aufmerksam, genauso wie der ein Jahr ältere Marokkaner Ayyoub Bouaddi.

TOR DER WM: Nach jeder Spielrunde wurde im Turnierverlauf der schönste Treffer gekürt. Usbekistans Eldor Schomurodow, Norwegens Erling Haaland und Kap Verdes Lopes Cabral lagen dabei vorn. Es läuft noch die Abstimmung zum Tor der Viertelfinals und Halbfinals, bevor dann nach dem Finale die einzelnen Sieger zur Gesamtabstimmung für das Tor des Turniers stehen.

WELTFUSSBALLER: Nicht allein im Zusammenhang mit der WM steht die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung, die aktuell Frankreichs Ousmane Dembélé trägt. Einen deutlichen Fingerzeug, wer Weltfußballer 2026 wird, dürfte der Award zum besten Spieler der WM aber geben. Bundesliga-Profis wie Harry Kane oder Michael Olise von Bayern München dürften wohl keine Chance mehr haben.