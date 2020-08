Messi und Ronaldo bald in einem Team? Juve steigt in Wechsel-Poker ein

via

Zwei Weltfußballer in einer Mannschaft? Ronaldos Klub Juventus Turin ist laut einem Bericht der “L’Equipe” ins Rennen um den wechselwilligen Barca-Superstar Lionel Messi eingestiegen.

“Die beiden Männer sind sportliche Rivalen, aber sie respektieren und schätzen sich. Und gemeinsam hätten sie alle Waffen, um wieder die Champions League zu holen”, schreibt das Blatt.

Juve, Man City, PSG – wer schnappt sich Messi?

Laut Sky Infos hat die Alte Dame den Vater von Messi kontaktiert und sich nach dem Barca-Star erkundigt.

Doch die Chancen auf einen Wechsel in die Serie A sind eher minimal, Favorit im Werben um Messi ist weiterhin Manchester City.

Gerüchte gibt es auch weiter um Paris St. Germain. So sollen sein Ex-Kollege Neymar und Landsmann Angel Di Maria den sechsfachen Weltfußballer in den vergangenen Tagen angerufen haben, um ihn zum Umzug nach Paris zu überreden.

Erscheint Messi zum Barca-Medizincheck?

Im Messi-Poker ist also weiterhin reichlich Spannung geboten. Ob der 33-Jährige am Sonntag zu den medizinischen Tests von Barcelona erscheint, ist noch unklar. Spanische Medien schreiben, er werde auf jeden Fall kommen, um dem Klub in einem möglichen Rechtsstreit keine Argumente zu liefern.

Laut Mundo Deportivo wollen die Katalanen den Argentinier unter keinen Umständen ablösefrei oder für einen relativ niedrigen Preis ziehen lassen. In seinem Vertrag, der bis Juni 2021 läuft, ist eine beachtliche Ablöse von 700 Millionen Euro festgesetzt.

