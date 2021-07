Messi-Vertrag ausgelaufen! Barca-Präsident dennoch optimistisch

via

Dieses Szenario wollte der FC Barcelona eigentlich verhindern: Der Vertrag von Superstar Lionel Messi ist in der Nacht zum Donnerstag ausgelaufen.

Der FC Barcelona gab bis zum Ablauf von Messis Vertrag am Mittwoch um Mitternacht keine offizielle Mitteilung heraus, auch der sechsmalige Weltfußballer äußerte sich bislang nicht.

Messi erstmals vertragslos

Damit ist “La Pulga” aktuell kein Spieler mehr des FC Barcelona und erstmals nach 17 Spielzeiten vertragslos. Die Zukunft des 34-Jährigen ist offen: Der Torjäger, der derzeit mit Argentinien bei der Copa America weilt, könnte ablösefrei wechseln – oder seinen Vertrag bei den Katalanen, für die er seit seinem 13. Lebensjahr spielt, verlängern.

Barca-Präsident weiter optimistisch

Barca zeigte sich zuletzt noch optimistisch, dass es zu einer Einigung kommt. Laut spanischen Medienberichten seien die Verhandlungen zwischen Messi und der Blaugrana weit fortgeschritten, nur noch Details seien zu klären. Allerdings steht eine Unterschrift immer noch aus.

“Ich weiß, dass Leo bleiben will. Es geht uns gut und wir setzen alles daran, dass er bleibt. Wir müssen es in das Financial Fairplay einpassen. Es gibt viele Versionen und wir betrachten alle”, sagte Barca-Präsident Joan Laporta bei El Transistor und weiter: “Ich würde Ihnen gerne jetzt schon sagen, dass Leo bleibt, aber im Moment kann ich das nicht, weil wir gerade dabei sind, die beste Lösung zu finden. Es ist auf dem richtigen Weg.”

