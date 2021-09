Messi vor Champions-League-Kracher weiter verletzt

via

Argentiniens Fußball-Weltstar Lionel Messi kämpft vor dem Champions-League-Kracher seines neuen Vereins Paris St. Germain gegen Manchester City weiter mit den Folgen einer schweren Knieprellung. Der 34-Jährige wird PSG auch am Samstag in der Ligue 1 gegen HSC Montpellier fehlen. Drei Tage später empfangen die Pariser ManCity (am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Messi befinde sich wieder im Lauftraining, teilte PSG mit, ein Update sei am Sonntag zu erwarten. Der sechsmalige Weltfußballer war am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen Olympique Lyon (2:1) ausgewechselt worden, die Diagnose lautete Knochenprellung nach einem Schlag aufs Knie. Ohne Messi gewann PSG am Mittwoch beim FC Metz (2:1).

Messi hat seit seinem Wechsel vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt erst dreimal gespielt, davon nur einmal über 90 Minuten.

