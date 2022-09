Messi zu Barca? Diese Aussage lässt aufhorchen

Der Vize-Finanzdirektor des FC Barcelona Eduard Romeu hat sich zu einer eventuellen Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona geäußert. In einer Radiosendung bei El Mati de Catalunya sagte er: „Am Ende ist es die Entscheidung des Spielers.“ Angesprochen auf die wirtschaftliche Darstellbarkeit eines solchen Deals machte Romeu deutlich: „Wenn er zurückkäme, dann sowieso ablösefrei, also wäre es sicher machbar.“

Romeu betonte zudem, dass es den Katalanen nach dem turbulenten Transfersommer samt des Veräußerns von Tafelsilber in Form von Anteilen und TV-Rechten wirtschaftlich besser gehe. „Wir haben mittlerweile Spielraum bei den Gehältern“, so der Funktionär. „Im Sommer haben wir große Anstrengungen unternommen.“ Man habe den Verein vor dem Bankrott gerettet, heißt es weiter.

Laut eines Berichts des katalanischen Mediums Beteve lehnt Messi jegliche Angebote einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain ab. Der Argentinier wäre im Sommer 2023 dann ablösefrei zu haben.

Nach durchwachsener erster Saison in Frankreich ist Messi bei PSG aktuell in starker Verfassung. In dieser Saison erzielte er bisher sechs Tore und acht Assists in elf Pflichtspielen.

(skysport.de)