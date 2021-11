Der AC Milan hielt seine Chancen in der Champions League mit einem dramatischen 1:0-Sieg bei Atletico am Leben. Das Goldtor erzielte der eingewechselte Messias Junior in der 87. Minute per Kopf.

Das Gruppenfinale verspricht viel Spannung: Porto, Milan und Atletico haben hinter Liverpool noch die Chance aufs Weiterkommen.

(SID/APA/red.)

Artikelbild: Imago