Messis Zukunft wohl geklärt

via

via Sky Sport Austria

Die erste Saison von Lionel Messi in Paris lief nicht wie erhofft. Zwar wird er mit PSG die Meisterschaft gewinnen, aber der große Glanz und die Champions-League-Trophäe blieb aus. Es kamen bereits Gerüchte auf, dass es ihn zurück zum FC Barcelona ziehen würde oder in die USA.

Laut Mundo Deportivo soll er jetzt eine Entscheidung getroffen haben, wo er zukünftig auflaufen will.

Demnach will er in Paris seinen Vertrag erfüllen und auch nächste Saison dort spielen. Sein Ziel ist weiterhin, den Champions League-Pokal in die Hauptstadt zu holen.

(skysport.de) / Bild: Imago