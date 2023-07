Mexiko gewinnt Gold Cup-Finale gegen Panama

Rekordsieger Mexiko hat zum neunten Mal den Fußball-Gold-Cup gewonnen. Beim Kontinentalturnier der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) setzten sich die favorisierten Mexikaner am Sonntag (Ortszeit) gegen Panama mit 1:0 (0:0) durch. Der eingewechselte Santiago Gimenez erzielte in Los Angeles in der 88. Minute nach einem Antritt den entscheidenden Treffer. Panama mit LASK-Verteidiger Andres Andrade verpasste den Premierentitel.

Die Außenseiter hatten im Halbfinale Gastgeber USA im Elfmeterschießen bezwungen. Mexiko hatte zuletzt 2019 den Titel gewonnen, 2021 hatte „El Tri“ das Finale gegen die USA verloren.

