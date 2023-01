Miami Dolphins sichern sich letzten Platz in NFL-Playoffs

Das Football-Team der Miami Dolphins hat sich dank eines 11:6-Sieges gegen die NY Jets zum ersten Mal seit sechs Jahren für die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NFL qualifiziert.

Die Dolphins profitierten von der zeitgleichen 23:35-Niederlage der New England Patriots bei den Buffalo Bills und sicherten sich so das letzte Ticket in der AFC. Neben den Patriots verpassten auch die Pittsburgh Steelers den Sprung in die Playoffs.

Der 28:14-Sieg gegen die Cleveland Browns war wegen des Dolphins-Ergebnisses am Ende wertlos.

(APA)

Bild: Imago