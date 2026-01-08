Miami Dolphins trennen sich von Headcoach McDaniel

Nach vier Jahren ist für Headcoach Mike McDaniel bei den Miami Dolphins aus der National Football League (NFL) Schluss. Die Franchise zog am Donnerstag die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Saison mit nur sieben Siegen und trennte sich vom 42-Jährigen.

„Nach sorgfältiger Prüfung und ausführlichen Gesprächen seit Saisonende habe ich entschieden, dass unsere Organisation eine umfassende Veränderung benötigt“, sagte Klub-Eigentümer Stephen Ross. Er habe McDaniel am Morgen über die Trennung informiert.

McDaniel hatte den Posten zur Saison 2022/23 übernommen. Zweimal zog das Team unter seiner Regie in die Play-offs ein (22/23, 23/24), es kam jeweils das Aus in der Wildcard-Runde. In der Hauptrunde gab es unter McDaniel insgesamt 35 Siege und 33 Niederlagen.

Seit dem vergangenen Wochenende ist McDaniel bereits der sechste NFL-Headcoach, der gehen muss. Zuvor hatten die Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Cleveland Browns, Atlanta Falcons und Baltimore Ravens ihre Cheftrainer gefeuert. Miami war für McDaniel die erste Station als hauptverantwortlicher Coach.

