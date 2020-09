Miami gewinnt auch zweites NBA-Halbfinalspiel

Die Miami Heat führen in der NBA-Halbfinalserie gegen Boston mit 2:0.

Das zweite Finalspiel der Eastern Conference gewann das Team aus Florida mit 106:101. Dabei schien Boston bei einem 17-Punkte-Vorsprung schon souverän auf dem Weg zum Ausgleich in der Best-of-7-Serie zu sein.

Doch Miami machte im dritten Viertel (37:17) 20 Punkte mehr als die Celtics und schaffte die Wende und das 2:0.

