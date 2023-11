Miami Heat feiert siebenten Sieg in Serie

Die Miami Heat haben in der NBA zum siebenten Mal in Serie gewonnen und sind damit das derzeit formstärkste Basketball-Team der Liga. Angeführt von Jimmy Butler gewann Miami am Donnerstagabend (Ortszeit) 122:115 gegen die Brooklyn Nets. Butler kam auf 36 Punkte, fünf Rebounds und drei Vorlagen. Sieben Erfolge hintereinander waren den Heat zuvor nicht mehr seit dem Jahreswechsel 2017/2018 gelungen.

„Wir sind etwas besser organisiert und fühlen uns wohler“, sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra. „Das erlaubt es uns, selbstbewusster zu sein.“ Duncan Robinson mit 26 Punkten und Bam Adebayo mit 20 Zählern waren ebenfalls in Trefferlaune.

Im ersten Spiel ohne den gesperrten Draymond Green und ohne den weiter verletzten Stephen Curry kassierten die Golden State Warriors unterdessen die fünfte Niederlage in Serie. Gegen die Oklahoma City Thunder gab es ein 109:128. Green hatte im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves seinen Gegenspieler Rudy Gobert im Zuge einer Rangelei in den Schwitzkasten genommen und muss fünf Partien aussetzen.

(APA) / Bild: Imago