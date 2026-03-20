Miami Open: Lilli Tagger gegen Jekaterina Alexandrowa heute live & exklusiv bei Sky

Lilli Tagger gegen die an Nummer 11 gesetzte Jekaterina Alexandrowa heute im vierten Spiel nach 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Sky zeigt alle Spiele von Lilli Tagger bei den Miami Open live

Mit Sky X das Turnier live streamen!

Lilli Tagger steht nach Indian Wells erneut in der zweiten Runde eines WTA-1000-Turniers. Die 18-jährige setzte sich nach drei Sätzen gegen die Deutsche Qualifikantin Ella Seidel durch. Mit der an Nummer 11 gesetzten Jekaterina Alexandrowa wartet heute eine schwierige Aufgabe auf die Osttirolerin. Das Zweitrundenmatch bei den Miami Open ist im vierten Spiel nach 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Bild: Imago