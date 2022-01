Michael Raffl nicht mehr im Corona-Protokoll der NHL

Michael Raffl kann in der NHL wieder aufs Eis zurückkehren. Der Kärntner in Diensten der Dallas Stars wurde am Montag von der NHL aus dem Corona-Protokoll entfernt. Damit ist der Flügelstürmer wieder einsatzbereit.

Am 26. Dezember wurde Raffl zusammen mit Miro Heiskanen, Radek Faksa, Jason Robertson und Joel Kiviranta sowie zwei Staff-Mitgliedern ins Protokoll aufgenommen. Vorerst bleibt nur Kapitän Jamie Benn im Corona-Protokoll. Seit 20. Dezember haben die Stars keine Begegnung mehr absolviert, eine Rückkehr in den Liga-Alltag in der Nacht auf Freitag gegen die Florida Panthers (2:30 MESZ) ist wahrscheinlich.

The Dallas Stars have removed Radek Faksa, Luke Glendening, Jani Hakanpaa, Miro Heiskanen, Roope Hintz, Joel Kiviranta, Esa Lindell, Michael Raffl, Jason Robertson and Ryan Suter, along with two support staff members, from the NHL’s COVID-19 protocol. — Dallas Stars (@DallasStars) January 3, 2022

(Red.)

Bild: Imago