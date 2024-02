Raffl und Rohrer überzeugen in der Schweizer Liga

Routinier Michael Raffl und Teenager Vinzenz Rohrer sind am Freitagabend Matchwinner in der Schweizer Eishockey-National-League gewesen.

Der 35-jährige Villacher steuerte zum 4:1-Heimsieg von Lausanne HC gegen Ambri-Piotta zwei Tore und einen Assist bei. Der 19-jährige Vorarlberger war für die ZSC Lions beim 3:2 n.P. bei HC Ajoie als einziger Spieler seines Teams im Penaltyschießen erfolgreich, und das gleich zweimal.

Rohrer, der zudem ein Tor vorbereitete und zum „Man of the Match“ gewählt wurde, führt mit dem Club aus Zürich die Tabelle an. Raffl ist mit Lausanne Tabellendritter und hält bei starken persönlichen Statistiken. Der ehemalige NHL-Spieler, der wegen einer schweren Meniskusverletzung erst Mitte Jänner in die Saison eingestiegen ist, hat in zehn Spielen sechs Tore und sechs Assists verbucht und ist mit 1,2 Scorerpunkten pro Spiel die Nummer zwei der Liga.

