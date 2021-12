Michael Raffls Dallas Stars heute vs. Minnesota Wild: Die NHL live bei Sky!

Österreichs Eishockey-Star mit seinem Team gegen Minnesota Wild heute Nacht ab 02:30 Uhr live

Michael Raffl und die Dallas Stars gegen die Nashville Predators in der Nacht auf Dienstag, den 28.12. ab 02:30 Uhr live

New Jersey Devils – Edmonton Oilers am Freitag, 31.12, ab 19:00 Uhr live, ebenfalls von Franz Büchner kommentiert

Am Neujahrstag New York Islanders – Edmonton Oilers ab 20:00 Uhr live, kommentiert von Christoph Stadtler

In den kommenden zwei Wochen vierzehn NHL-Spiele live bei Sky

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Österreich

Alle Sportarten abseits von Fußball bekommen ab sofort eine eigene Heimat auf Sky: Auf dem Instagram Account Sky Sport Austria World gibt's künftig Highlights, Infos und Videos zu Basketball, Eishockey, Tennis, Golf oder Formel 1

Zum Jahresausklang können sich Eishockey-Freunde nochmals auf viele Live-Spiele in der NHL freuen.

Den Anfang machen heute Nacht Michael Raffl und die Dallas Stars, die auf Minnesota Wild treffen. Die Texaner meldeten sich vergangene Nacht nach fünf Niederlagen in Folge mit einem 4:3 Overtime-Sieg gegen die Chicago Blackhawks zurück. Das Duell der Stars und Raffl gegen Minnesota ist ab 02:30 Uhr live auf Sky zu sehen.

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen dürfen sich Eishockeyfans bei Sky auf Michael Raffl und die Dallas Stars freuen. In der Nacht auf Dienstag, den 28.12. trifft der österreichische Eishockey-Star mit seinem Team auf die Nashville Predators. Der Kärntner ist mit seinen Stars zwar klarer Underdog gegen zuletzt stark aufspielende Predators, die Texaner wollen jedoch für eine Überraschung sorgen. Die Partie wird ab 02:30 Uhr live auf Sky übertragen.

Am letzten Tag des Jahres spielen um 19:00 Uhr auf Sky Sport 2 die New Jersey Devils gegen die Edmonton Oilers, die tags darauf erneut ranmüssen. Am Neujahrstag gastieren die Oilers dann bei den New York Islanders. Christoph Stadtler kommentiert ab 20:00 Uhr live.

Coronabedingt kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen im NHL-Spielplan kommen.

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kund:innen mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7:00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Die NHL live auf Sky Sport:

In der Nacht auf Dienstag, 21.12.:

02:30 Uhr: Dallas Stars – Minnesota Wild live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Mittwoch, 22.12.:

01:00 Uhr: Philadelphia Flyers – Washington Capitals live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Freitag, 24.12.:

01:00 Uhr Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers live auf Sky Sport 2

04:00 Uhr: San Jose Sharks – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Dienstag, 28.12.:

02:30 Uhr: Dallas Stars – Nashville Predators live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Mittwoch, 29.12.:

01:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Donnerstag, 30.12.:

01:00 Uhr: Florida Panthers – New York Rangers live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Freitag, 31.12.:

01:00 Uhr: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport 2

Freitag, 31.12.:

19:00 Uhr: New Jersey Devils – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

Samstag, 01.01.:

20:00 Uhr: New York Islanders – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

In der Nacht auf Sonntag, 02.01.:

01:00 Uhr: Winter Classic 2022: Minnesota Wild – St. Louis Blues live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

Sonntag, 02.01.:

18:30 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport 4

22:00 Uhr: Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets live auf Sky Sport 2

