via Sky Sport Austria

LASK-Spieler Peter Michorl soll vor einem Wechsel zum Hamburger SV gestanden sein. Nachdem der HSV den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga jedoch verpasst hat, ist der Wechsel womöglich wieder vom Tisch. “Zwei Spiele sind jetzt noch, dann werden wir in den Urlaub gehen und sehen was kommt”, kommentiert Michorl die Gerüchte knapp.