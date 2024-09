Im vergangenen Mai musste Peter Michorl nach etwa zehn Jahren den LASK verlassen. Bei „DAB I Der Audiobeweis“ spricht der 29-Jährige über seinen Abschied von den Linzern.

Angesprochen auf seine Ausbootung durch den damaligen LASK-Trainer Thomas Sageder nach so einer langen Zeit im Verein sagt Michorl: „Es ist mit das Schlimmste, was einem Fußballer so passieren kann. Da wird dir quasi das weggenommen, was du am meisten liebst. Du willst Fußball spielen, du willst am Platz stehen, du willst dich matchen. Das konnte ich dann einfach nicht mehr.“

Sageder hatte in der neuen Ausrichtung des Vereins keinen Platz mehr für den Publikumsliebling: „Der Verein hat mit Thomas Sageder eine Philiosophie vorgegeben. Er war dann der Meinung, dass das so mit mir nicht durchzuführen ist. Das muss man dann als Profisportler auch akzeptieren. Ich habe mich auch in den Monaten danach extrem professionell verhalten. Die Situation war dann absolut nicht leicht. Leicht zu verkraften war es nicht.“

Michorl über LASK-Verabschiedung: „Mir kommen jetzt noch die Tränen“

Die Verabschiedung im Linzer Stadion am letzten Spieltag der vergangenen Saison war für den gebürtigen Wiener sehr emotional: „Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich darüber sprechen muss. Es war dieses Sturm-Graz-Heimspiel. Du wirst dann am Feld verabschiedet, gehst auf die Tribüne. Und da habe ich schon das „Legende für immer“ gesehen. Da habe ich mir gedacht, wenn da jetzt was für dich kommt, dann wird das richtig schwer, nicht in Tränen auszubrechen. Dann wird da ein Bild raufgezogen und das bist einfach Du.“

Die Zeit nach dem LASK-Abschied war für Michorl besonders schwer: „Das war eine unglaublich schwere Zeit. Ich bin nach diesem Tag auch in ein brutales Loch gefallen. Weil, wie jeder weiß, liegt mir der LASK extrem am Herzen. Es waren wirklich zehn wunderbare Jahre. Da dann kein Teil mehr davon zu sein, da bricht einem schon etwas weg.“

Emotionaler Michorl-Abschied vom LASK

(Red.) / Bild: GEPA