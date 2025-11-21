Mick Schumacher verkündet Alpine-Aus

Der ehemalige Formel-1-Pilot wird folglich nicht mehr bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC fahren. Wo fährt er in Zukunft?

„Ich bin sehr dankbar für die letzten zwei Jahre mit dem Alpine Endurance Team“, schrieb Schumacher auf Instagram. „Ich habe auf und neben der Rennstrecke so viel gelernt und bin allen dankbar, die daran beteiligt waren. Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.“

Auch Alpine reagierte auf den Beitrag und bedankte sich: „Es war uns eine Freude, dich in den letzten beiden Jahren bei uns zu haben und Seite an Seite mit dir zu arbeiten. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft!“

Wechsel in die IndyCar-Serie?

Wie es für Schumacher weitergeht, ist noch offen. Eine Entscheidung deutete er aber bereits an: „Bleibt dran für 2026“, ergänzte der 26-Jährige. Zuletzt deutete sich ein Wechsel in die IndyCar Series an.

„Für 2026 ist alles offen. Ich habe verschiedene Optionen, IndyCar ist eine davon“, sagte Schumacher Mitte Oktober in den USA: „Ich kann noch nicht sagen, wie hoch die Chancen genau sind, dass ich hier fahre. Ich muss die Eindrücke verarbeiten und sehen, was ich wirklich will.“

Zuvor hatte Schumacher in Indianapolis im Wagen des Teams Rahal Letterman Lanigan erste Runden gedreht und dabei auch dank einer schnellen ersten Bestzeit gute Eindrücke gewonnen.