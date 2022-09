Midtjylland holt deutlichen Sieg gegen Lazio

Lazio Rom hat in der Europa-League-Gruppe von Sturm Graz bei Midtjylland eine herbe Niederlage eingesteckt. Die Dänen – zum Auftakt in Graz mit 0:1 unterlegen – setzten sich am Donnerstag überraschend deutlich mit 5:1 (2:0) durch. Paulinho (26.), Sory Kaba (30.), Evander per Elfmeter (52.), Gustav Isaksen (67.) und Erik Sviatchenko (72.) trafen für entfesselte Hausherren, Sergej Milinkovic-Savic (57.) gelang aus Sicht der Römer lediglich das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3.

Midtjylland ist in der Tabelle nun vorerst Zweiter hinter Feyenood, aber noch vor Lazio und Sturm. Alle vier Teams halten bei je drei Zählern.

Die Tore im Video:

1:0 – Paulinho (26.)

2:0 – Sory Kaba (30.)

3:0 – Evander (52.)

3:1 – Sergej Milinkovic-Savic (57.)

4:1 – Gustav Isaksen (68.)

5:1 – Erik Sviatchenko (72.)

#

(APA)